Έρχεται το Let’s Do it Greece στη Στυλίδα

Η εθελοντική ομάδα Let’s Do it Greece απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για την πρώτη συντονιστική συνάντηση της πανελλαδικής εθελοντικής εκστρατείας καθαρισμού Let’s Do it Greece στην περιοχή του Δήμου Στυλίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Στυλίδας.

Το κάλεσμα απευθύνεται σε τοπικούς φορείς, σχολεία, αθλητικούς/πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία, επιχειρήσεις, ιδιώτες και γενικότερα οποιονδήποτε πολίτη θα ήθελε να συμμετέχει σε αυτήν την τεράστια προσπάθεια που θα γίνει σε Στυλίδα, Ράχες, Αχλάδι, Αγία Μαρίνα, Άνυδρο, Καραβόμυλο, Παλιοκερασιά, Αχινό, Σπαρτιά, Πελασγία, Αυλάκι, Λογγίτσι, Βαθύκοιλο, Γλύφα, Μύλοι και Νεράιδα, ταυτόχρονα, πρώτη φορά, όλοι μαζί για την μεγαλύτερη πανελλαδική εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού #letsdoitgreece στις 2 Απριλίου 🙂

Εσύ θα λείπεις; Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε τον κόσμο!

