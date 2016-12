Μια ελληνική ταινία στις 15 καλύτερες της χρονιάς

Το περιοδικό Newsweek δημοσίευσε τη λίστα με τις καλύτερες ταινίες του 2016. Στη λίστα παρουσιάζονται οι 15 ταινίες που σύμφωνα με το δημοφιλές περιοδικό ξεχώρισαν την χρονιά που πέρασε. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η ταινία «Allied» με τον Μπραντ Πιτ και την Μαριόν Κοτιγιάρ, ενώ στην 11η θέση βρίσκεται μια ελληνική ταινία.

Πρόκειται για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Ο αστακός». Στο άρθρο αναφέρεται: «Αυτός ο διαλογισμός για την μοντέρνα αγάπη από τον Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο, κάνει τους θεατές να «κολλήσουν» σε έναν κόσμο «μετά το Tinder», όπου το να βρεις σύντροφο είναι απαραίτητο για την επιβίωση».

Δείτε το top 15:

1. Allied

2. Arrival

3. Captain Fantastic

4. Christine

5. The edge of Seventeen

6. Hail, Caesar!

7. Hell or high water

8. Hello, my name is Doris

9. Jackie

10. Julieta

11. Αστακός

12. Love & Friendship

13. Manchester by the sea

14. Moonlight

15. Neighbors 2: Sorority rising

