Ο Γιώργος Γάκης και οι Troublemakers live απόψε @ Black Velvet

Ο Γιώργος Γάκης επιστρέφει στη Λαμία, αυτή τη φορά στο Black Velvet, για ένα μοναδικό rock n roll live, βράδυ Δευτέρας 26 Δεκεμβρίου.

Ο Γιώργος Γάκης έχοντας μία μακροχρόνια και αμετάβλητη πορεία στα rock μουσικά δρώμενα της χώρας, καθώς και σημαντικές συνεργασίες, δημιούργησε με τη Julie Massino τους Troublemakers το Μάιο του 1993. Μετά την αποχώρησή της Julie από το συγκρότημα, ο Γιώργος κρατάει τους Troublemakers ως ένα πενταμελές κλασσικό μελωδικό rock σχήμα με επιρροές από συγκροτήματα όπως οι Whitesnake , Aerosmith , Bon Jovi, Deep Purple , Scorpions κ.α.

Ίδρυσε τη δική του δισκογραφική εταιρία την G. G. Records, από την οποία μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει τρεις δισκογραφικές δουλειές : ”Keep on Rock ‘n’ Rollin” (1989), ”Pain in my ass” (1995), ”Forbidden Paradise” (2000), σε μουσική και στίχους του ίδιου .

Τα τελευταία χρόνια ζει στα Γιάννενα, όπου παράλληλα με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, συνεχίζει να κάνει εμφανίσεις σε όλη τη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί με το συγκρότημά του, τους Troublemakers, έχουν παίξει σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, κάνοντας περισσότερα από 1000 live δημιουργώντας ένα φανατικό κοινό.

Για 4 χρόνια διοργάνωσε το ιδιαίτερης επιτυχίας φεστιβάλ Castle Rock Festival, φιλοξενώντας καλλιτέχνες και συγκροτήματα παγκοσμίου φήμης.

Σημαντικές στιγμές στην ιστορία του συγκροτήματος, είναι οι support εμφανίσεις τους σε θρυλικά ονόματα της rock όπως οι: Deep Purple, Whitesnake, Glenn Hughes, Dokken, Winger, Over the Rainbow, Twisted Sister και ο Uli Jon Roth, ενώ το 2010 έπαιξε με το συγκρότημα του support σε συναυλίες των Scorpions σε πάνω από 50000 κοινό.

Η συνεργασία τους αρχικά με τη συμφωνική ορχήστρα του Δήμου Ιωαννιτών, όπως και η αντίστοιχη τον Ιούνιο του 2010, με την 60μελή Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, έδωσε ένα μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα αποτέλεσμα στο οποίο συνδύασαν με ιδιαίτερη επιτυχία τη rock μουσική με κλασσικά ακούσματα.

Πρόσφατα τελείωσε η ηχογράφηση του νέου του άλμπουμ, με τίτλο: ”Too much ain’t never enough”, σε μουσική και στίχους του Γ. Γάκη, που περιλαμβάνει 10 νέα τραγούδια και μία διασκευή ενός παραδοσιακού τραγουδιού. Την συμπαραγωγή και τη μίξη έχει κάνει ο Kip Winger, με guest stars τους: Joe Lynn Turner (Rainbow, Deep Purple), Bobby Rondinelli (Rainbow), James Kottak (Scorpions), Greg Smith (Alice Cooper, Over the Rainbow), Mark Cross (Helloween, Firewind, Outloud) και τον Γιάννη Σπάθα (Socrates). Το άλμπουμ κυκλοφορεί το Φεβρουάριο του 2012, από την Αμερικάνικη εταιρία Perris Records, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο!

Φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα είναι στο Φεστιβάλ Rapido Molino με τη δυνατή παρουσία του !!!

Website: www.georgegakis.gr

e-mail: george_gakis@yahoo.gr

Myspace: www.myspace.com/georgegakis

Facebook: www.facebook.com/george.gakis1