Πέθανε ο Τζορτζ Μάικλ σε ηλικία 53 ετών

O Τζορτζ Μάικλ των μεγάλων επιτυχιών που εκτοξεύθηκε στο πάνθεον της επιτυχίας ως ένας από το ντουέτο των Wham! στα 80s για να συνεχίσει τη σόλο καριέρα του με αναρίθμητες επιτυχίες, πέθανε σε ηλικία 53 ετών, ανακοίνωσε ο publicist του καλλιτέχνη.

Ο κυπριακής καταγωγής καλλιτέχνης «απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του» αναφέρει η λιτή ανακοίνωση. Οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν ότι κλήθηκε ασθενοφόρο σε κατοικία στο Goring του Oxfordshire στις 13:42. Σύμφωνα με τις αρχές «δεν υπήρχαν ύποπτες συνθήκες».

Ο Τζορτζ Μάικλ γεννήθηκε Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου στο βόρειο Λονδίνο και ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της ποπ μουσικής σκηνήες έχοντας πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια albums σε τέσσερις περίπου δεκαετίες καριέρας γεμάτη επιτυχίες.

Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος μας γιος, αδελφός και φίλος Τζορτζ» αναφέρει η ανακοίνωση που καταλήγει ζητώντας από τα media να σεβαστούν την ιδιωτικότητα και τη δύσκολη και συναισθηματική αυτή στιγμή.

Ποιος ήταν ο Τζορτζ Μάικλ

Ο Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου (Georgios Kyriacos Panayiotou) γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου 1963. Ο πατέρας του ήταν Κύπριος εστιάτορας που μετακόμισε στο Λονδίνο και η μητέρα του Αγγλίδα χορεύτρια.

Οι πρώτες μουσικές επιτυχίες του Τζορτζ Μάικλ ήταν με το μουσικό δίδυμο Wham!, το οποίο δημιούργησε μαζί με τον Άντριου Ρίτζλεϊ το 1981.

Ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος Fantastic έφτασε στο Νο. 1 στο ΗΒ το 1983, όπως και ο επόμενος, Make it Big το 1984, ο οποίος περιλάμβανε και το σόλο τραγούδι του Τζορτζ Μάικλ Careless Whisper, το οποίο έφτασε στο Νο. 1 σε 25 χώρες. Επίσης, ήταν μέλος του συγκροτήματος BandAid το οποίο τραγούδησε το Do They Know It’s Christmas?

Οι Wham! διαλύθηκαν το 1986. Από τότε ο Τζορτζ Μάικλ ακολούθησε σόλο καριέρα. Ο πρώτος σόλο δίσκος του, Faith, που κυκλοφόρησε το 1987, έχει πουλήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ο Μάικλ έχει 7 νούμερο 1 τραγούδια στο ΗΒ και 8 νούμερο 1 τραγούδια στο Billboard Hot 100 των ΗΠΑ.

Ο Μάικλ έχει κερδίσει πολυάριθμα μουσικά βραβεία κατά τη διάρκεια της 30-ετούς καριέρας, συμπεριλαμβανομένων τριών βραβείων Brit, τεσσάρων MTV Video Music Awards, τριών Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων και δύο βραβείων Γκράμι.

Το 2004, η Ακαδημία Ραδιοφώνου ανακοίνωσε ότι ο Τζορτζ Μάικλ ήταν ο καλλιτέχνης του οποίου τα έργα παίχθηκαν περισσότερο στο βρετανικό ραδιόφωνο την περίοδο 1984-2004.

Το 1998, ο Τζορτζ Μάικλ ανακοίνωσε ότι ήταν ομοφυλόφιλος μετά τη σύλληψή του στις 7 Απριλίου για άσεμνη συμπεριφορά σε δημόσια τουαλέτα στο Λος Άντζελες.

Το 2006, συνελήφθη πρώτη φορά για κατοχή παράνομων ουσιών.Στις 24 Αυγούστου 2010 παραδέχθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών και στις 14 Σεπτεμβρίου καταδικάστηκε σε 8 εβδομάδες φυλάκισης, πρόστιμο και πενταετή απαγόρευση οδήγησης. Απελευθερώθηκε στις 11 Οκτωβρίου, μετά από τέσσερις εβδομάδες φυλάκισης.

Ο Τζορτζ Μάικλ πραγματοποίησε παγκόσμια περιοδεία κατά τα έτη 2006, 2007, 2008 με την ονομασία 25 Live tour. Στις 14 Μαρτίου 2014 κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ του με τίτλο Symphonica, το οποίο έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πως άλλαξε το όνομα του

Ο Τζορτζ Μάικλ μοιράστηκε στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του «Bare», που έγραψεμαζί με τον Τόνι Πάρσον το 1991 από τις εκδόσεις Penguin Books, την πραγματυική ιστορία πίσω από την αλλαγή του ονόματος του

«Ήξερα ότι έπρεπε να το αλλάξω, όμως εκείνοι (σ.σ. στην εταιρία) πίεζαν… και ακόμη δεν είχα επιλέξει ένα όνομα. Έτσι υπάρχουν περίπου είκοσι χιλιάδες αντίτυπα εκείνου του πρώτου δίσκου με το πραγματικό μου όνομα πάνω, έγραφε Panos στην ετικέτα. Σ’ εκείνη τη φάση ήξερα ότι έπρεπε να επιλέξω κάτι.

Δεν θυμάμαι πόσο καιρό προσπαθούσα να επιλέξω, όμως καθόμουν στο σαλόνι του Ντέιβιντ Όστιν και είπα: «Μου αρέσει το όνομα του πατέρα σου, Μάικλ Μόρτιμερ». Πραγματικά μου αρέσει το «Μάικλ» και ο αδερφός του πατέρα μου ονομάζεται Μάικλ. Επίσης είχα ένα φίλο από το σχολείο, έναν Έλληνα, το όνομα του οποίου ήταν Μάικλ. Έτσι… γιατί όχι Τζορτζ Μάικλ; Σκέφτηκα ότι ήταν ένα ωραίο όνομα. Έλυνε τη γλώσσα και δεν χρειάστηκε να αφήσω τελείως την ελληνικότητα.

Δεν παράτησα εντελώς το ελληνικό στοιχείο, παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι κατέληξαν να νομίζουν ότι ήταν ένα εβραϊκό όνομα. Ακόμη με φωνάζουν Τζορτζ Μάικελς μέχρι σήμερα από τόσους πολλούς ανθρώπους».

Το Last Christmas δεν ακούγεται πλέον το ίδιο.